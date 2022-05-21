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В Донецкой области изменили время комендантского часа

В Донецкой области изменили время комендантского часа

С 23 мая он будет действовать с 21:00 до 05:00, то есть уменьшили на час. 

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем Телеграм-канале. 

"Только подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области. С понедельника, 23 мая, ограничение на передвижение и специальный режим светомаски будет действовать с 21:00 до 05:00", - говорится в сообщении. 

Он призвал всех соблюдать установленные правила — это вопрос личной и общественной безопасности.

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