В Донецкой области изменили время комендантского часа

С 23 мая он будет действовать с 21:00 до 05:00, то есть уменьшили на час.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем Телеграм-канале.

"Только подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области. С понедельника, 23 мая, ограничение на передвижение и специальный режим светомаски будет действовать с 21:00 до 05:00", - говорится в сообщении.

Он призвал всех соблюдать установленные правила — это вопрос личной и общественной безопасности.

Напомним, что в СБУ собрали доказательства, что удар по вокзалу Краматорска был с оккупированной РФ территории