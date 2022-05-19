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В Донецкой области от удара крылатыми ракетами "Смерч" погибли дети
За минувшие сутки, 18 мая, российские захватчики обстреляли 10 населенных пунктов, убив мирных жителей. В частности – двое детей, которые были убиты в Лимане в результате прямого попадания в жилой дом, сообщила прессслужба МВД. Шесть человек ранены.
Разрушения получили 38 гражданских объектов – жилые дома, две школы и лицей, детский сад, швейная фабрика, дом культуры, объекты критической инфраструктуры. Полиция военных преступлений РФ задокументировала.
Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня Смерч и крылатыми ракетами.
Под обстрелами оказались следующие населенные пункты:Подписывайтесь на наш YouTube канал
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- Бахмут;
- Соледарь;
- Краматорск;
- Константиновка;
- Авдеевка;
- Лиман;
- Николаевка;
- Красногоровка;
- Нью-Йорк.
Напомним, что наибольшие повреждения в ходе обстрелов в Луганской области 18 мая получил Северодонецк, там погибли еще четверо мирных жителей. Кроме того, по населенным пунктам Попаснянского общества россияне активно применяли авиацию.