В Донецкой области от удара крылатыми ракетами "Смерч" погибли дети

За минувшие сутки, 18 мая, российские захватчики обстреляли 10 населенных пунктов, убив мирных жителей. В частности – двое детей, которые были убиты в Лимане в результате прямого попадания в жилой дом, сообщила прессслужба МВД. Шесть человек ранены.

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Разрушения получили 38 гражданских объектов – жилые дома, две школы и лицей, детский сад, швейная фабрика, дом культуры, объекты критической инфраструктуры. Полиция военных преступлений РФ задокументировала.

Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня Смерч и крылатыми ракетами.

Под обстрелами оказались следующие населенные пункты:

Мариуполь;

Бахмут;

Соледарь;

Краматорск;

Константиновка;

Авдеевка;

Лиман;

Николаевка;

Красногоровка;

Нью-Йорк.

Напомним, что наибольшие повреждения в ходе обстрелов в Луганской области 18 мая получил Северодонецк, там погибли еще четверо мирных жителей. Кроме того, по населенным пунктам Попаснянского общества россияне активно применяли авиацию.