Окупанти продовжують масштабні обстріли Луганщини: пошкоджено ще десятки будинків, в Сєвєродонецьку є загиблі

Найбільших пошкоджень в ході обстрілів у Луганській області 18 травня зазнав Сєвєродонецьк, там загинуло ще четверо мирних мешканців. Крім того, як повідомляє начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, по населених пунктах Попаснянської громади росіяни активно застосовували авіацію.

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"Сєвєродонецьк обстрілювали із самого ранку. Подекуди через потужні обстріли рятувальники не в змозі були виїхати на місця займань по дві години. Пошкоджено щонайменше вісім будинків, деякі із них палали – окремі квартири та цілі під'їзди. 18 травня в місті загинули четверо осіб, поранені ще троє. Усі – зранку та в старих районах міста", - розповів Гайдай.

Зокрема, тіла двох жінок без ознак життя були знайдені після обстеження квартири, куди вранці потрапив ворожий снаряд. Поблизу одного із будинків загинув чоловік, на цій же вулиці під вогонь росіян потрапили жінка і чоловік. Перша загинула на місці, а чоловіка з осколковими ураженнями госпіталізовано.

Крім того, ушкоджень зазнали ще два сєвєродончанина – в них осколкові поранення та контузія. Також стало відомо і про трьох осіб, які загинули раніше – це жителі Білогорівки та Попасної.

Оскільки двоє з загиблих перебували в момент обстрілу на вулиці, голова ОВА закликав тих, хто все ж вирішив не виїжджати з міста, знаходитися постійно в укриттях.

В Лисичанську поранень дістала жінка: їй відірвало руку. Гайдай нагадав, що внаслідок обстрілів у цьому місті російські війська зруйнували останню працюючу підстанцію, в результаті чого в неокупованій частині області знову зникло світло.

"Упродовж 18 травня росіяни застосували авіацію задля руйнування цивільних об'єктів в районах населених пунктів Лоскутівка, Катеринівка та Оріхове. Здійснювали штурмові дії в районі Устинівки та Золотого-4, успіху не мали", - розповів також керівник ОВА.

За його словами, населені пункти мають чисельні руйнування: пошкоджено десятки будинків. Пошкодження будинків також зафіксовані у селищах Врубівка, Ниркове та Комишуваха.

"Аби захопити Гірську громаду, росіяни притримуються своєї тактики "стерти з лиця землі" і щодня без зупину гатять по мирних населених пунктах. Противник здійснював обстріли цивільної інфраструктури, завдавав ракетних ударів та намагався закріпитись на раніше зайнятих позиціях. З авіації бомбили Катеринівку, Оріхове, Тошківку, Золоте. Також дісталося Лоскутівці (Лисичанська ОТГ)", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, що за попередню добу, за його словами, російські війська здійснили 15 артилерійських атак по Сєвєродонецьку, зруйнувавши 12 багатоповерхових будинків.