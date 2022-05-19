Оккупанты продолжают масштабные обстрелы Луганщины: повреждены еще десятки домов, в Северодонецке погибли люди

Наибольшие повреждения в ходе обстрелов в Луганской области 18 мая получил Северодонецк, там погибли еще четверо мирных жителей. Кроме того, как сообщает начальник областной военной администрации Сергей Гайдай, по населенным пунктам Попаснянской общины россияне активно применяли авиацию.

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"Северодонецк обстреливали с самого утра. Кое-где из-за мощных обстрелов спасатели не в состоянии были выехать на места возгорания по два часа. Повреждены по меньшей мере восемь домов, некоторые из них пылали - отдельные квартиры и целые подъезды. 18 мая в городе погибли четыре человека, ранены еще трое. Все – утром и в старых районах города", - рассказал Гайдай.

В частности, тела двух женщин без признаков жизни были обнаружены после обследования квартиры, куда утром попал вражеский снаряд. Вблизи одного из домов погиб мужчина, на этой же улице под огонь россиян попали женщина и мужчина. Первая погибла на месте, а мужчина с осколочными поражениями госпитализирован.

Кроме того, повреждения получили еще два северодончанина - у них осколочные ранения и контузия. Также стало известно и о трех погибших ранее – это жители Белогоровки и Попасной.

Поскольку двое из погибших находились в момент обстрела на улице, глава ОВА призвал тех, кто все же решил не уезжать из города, находиться постоянно в укрытиях.

В Лисичанске ранения получила женщина: ей оторвало руку. Гайдай напомнил, что в результате обстрелов в этом городе российские войска разрушили последнюю работающую подстанцию, в результате чего в неоккупированной части области снова пропал свет.

"В течение 18 мая россияне применили авиацию для разрушения гражданских объектов в районах населенных пунктов Лоскутовка, Катериновка и Орехово. Совершали штурмовые действия в районе Устиновки и Золотого-4, успеха не имели", - рассказал также руководитель ОВА.

По его словам, населенные пункты имеют многочисленные разрушения: повреждены десятки домов. Повреждения домов также зафиксированы в поселках Врубовка, Нырково и Камышеваха.

"Чтобы захватить Горскую общину, россияне придерживаются своей тактики "стереть с лица земли" и ежедневно безостановочно бьют по мирным населенным пунктам. Противник совершал обстрелы гражданской инфраструктуры, наносил ракетные удары и пытался закрепиться на ранее занятых позициях. С авиации бомбили Катериновку, Орехово, Тошковку, Золотое. Также досталось Лоскутовке (Лисичанская община)", - отметил Гайдай.

Напомним, что за предыдущие сутки, по его словам, российские войска совершили 15 артиллерийских атак по Северодонецку, разрушив 12 многоэтажных домов.