За сутки российская армия убила 7 мирных жителей Донецкой области - ОВА

В результате военных действий российской армии в Донецкой области 17 мая были убиты семеро мирных жителей, сообщает начальник областной военной администрации Павел Кириленко.

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В частности, двое погибли в Бахмуте, двое в селе Бахмутское, по одному человеку в Соледаре, в Авдеевке и в поселке Дробышево. Еще шесть человек получили ранения. Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана девяти гражданским лицам, раненым в Луганской области.

Отметим, что перед этим стало известно о ракетном ударе по Бахмуту, который пришелся по жилой пятиэтажке, разрушив ее конструкции с пятого по первый этаж и вызвав пожар. Из-под завалов там достали погибшего мужчину и раненного 9-летнего мальчика.

"Еще раз обращаюсь к каждому, кто до сих пор пренебрегает опасностью: эвакуируйтесь! Россияне пришли на нашу землю уничтожать и убивать. Для гражданских сейчас главное – сохранить свою жизнь. А военные сделают свое дело – выгонят из нашей земли рашистов", - подчеркнул Кириленко.

В свою очередь, как уточняют в Главном управлении полиции в Донецкой области, российские войска ударили не только по жилому дому, но и по "инфраструктуре и учебному заведению" Бахмута.

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Отметим также, что с учетом последних данных в результате российской агрессии в Украине уже было ранено 424 ребенка, а 229 погибли (последняя цифра, однако, в последние дни не меняется).

В частности, как сообщают в Офисе генпрокурора, больше всего пострадало или погибло детей именно в Донецкой области – 141. В Киевской области это число составляет 116, в Харьковской – 100, в Черниговской – 68, в Херсонской – 48, в Луганской – 47, в Николаевской – 44, в Запорожской – 28, в Сумской – 17, в Киеве – 16, в Житомирской области – 15.