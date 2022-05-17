Поиск виновных в "лучших сталинских традициях": Кремль наказывает командиров оккупационных войск из-за поражения в Украине

По данным украинской разведки за время российско-украинской войны, никаких стратегических задач, объявленных Путиным в речи 23 февраля, российским оккупационным войскам выполнить не удалось.

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"Чтобы уменьшить последствия будущей политической и уголовной ответственности, кремлевские власти пытаются обвинить во всех неудачах и поражениях командиров оккупационных частей и соединений. Руководство страны-оккупанта начало поиск виновных в "лучших сталинских традициях", - говорится в сообщении.

Так, за потерю гордости ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" был отстранен от должности и арестован командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. Следственные действия также были начаты в отношении его первого заместителя вице-адмирала Сергея Пинчука.

За беспрецедентные потери личного состава, вооружения и военной техники отстранены от должности Владислава Ершова, руководившего шестой армией РФ.

По этим же причинам отстранен командир первой танковой армии западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель. "Вопреки приказу высшего руководства" генерал отправлял на выполнение карательных операций на территорию Украины срочников.

Также в связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач отстранен от должности командующего 22 АК южного военного округа в Крыму генерал-майора Аркадия Марзоева.

Отстранили с должности и командира 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника Михаила Пономарева.

Все эти показательные наказания только способствуют распространению среди оккупантов недоверия к своим командирам.

Напомним, что по данным разведки Великобритании Россия в ближайшие недели усилит массированные артудары.