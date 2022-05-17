Пошук винних у "найкращих сталінських традиціях": Кремль карає командирів окупаційних військ через поразку в Україні

За даними української розвідки за час російсько-української війни, жодних стратегічних завдань, оголошених Путіним у промові 23 лютого, російським окупаційним військам виконати не вдалося.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Щоб зменшити наслідки майбутньої політичної та кримінальної відповідальності, кремлівська влада намагається звинуватити у всіх невдачах та поразках командирів окупаційних частин та з'єднань. Керівництво країни-окупанта почало пошук винних у "найкращих сталінських традиціях", - йдеться у повідомленні.

Так, за втрату гордості ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" було усунуто з посади та заарештовано командувача Чорноморського флоту віце-адмірала Ігоря Осипова. Слідчі дії також було розпочато щодо його першого заступника віце-адмірала Сергія Пінчука.

За безпрецедентні втрати особового складу, озброєння та військової техніки усунуто з посади Владислава Єршова, який керував шостою армією РФ.

З цих же причин відсторонено командира першої танкової армії західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Кисіль. "Попри наказ вищого керівництва" генерал відправляв на виконання каральних операцій на територію України терміновиків.

Також у зв'язку з незадовільним виконанням поставлених завдань відсторонено з посади командувача 22 АК південного військового округу в Криму генерал-майора Аркадія Марзоєва.

Усунули з посади і командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника Михайла Пономарьова.

Всі ці показові покарання сприяють поширенню серед окупантів недовіри до своїх командирів.

Нагадаємо, що за даними розвідки Великобританії Росія найближчими тижнями посилить масовані артудари.