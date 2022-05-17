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Пошук винних у "найкращих сталінських традиціях": Кремль карає командирів окупаційних військ через поразку в Україні
За даними української розвідки за час російсько-української війни, жодних стратегічних завдань, оголошених Путіним у промові 23 лютого, російським окупаційним військам виконати не вдалося.
"Щоб зменшити наслідки майбутньої політичної та кримінальної відповідальності, кремлівська влада намагається звинуватити у всіх невдачах та поразках командирів окупаційних частин та з'єднань. Керівництво країни-окупанта почало пошук винних у "найкращих сталінських традиціях", - йдеться у повідомленні.
Так, за втрату гордості ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" було усунуто з посади та заарештовано командувача Чорноморського флоту віце-адмірала Ігоря Осипова. Слідчі дії також було розпочато щодо його першого заступника віце-адмірала Сергія Пінчука.
За безпрецедентні втрати особового складу, озброєння та військової техніки усунуто з посади Владислава Єршова, який керував шостою армією РФ.Підписуйтеся на наш YouTube канал
З цих же причин відсторонено командира першої танкової армії західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Кисіль. "Попри наказ вищого керівництва" генерал відправляв на виконання каральних операцій на територію України терміновиків.
Також у зв'язку з незадовільним виконанням поставлених завдань відсторонено з посади командувача 22 АК південного військового округу в Криму генерал-майора Аркадія Марзоєва.
Усунули з посади і командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника Михайла Пономарьова.
Всі ці показові покарання сприяють поширенню серед окупантів недовіри до своїх командирів.
Нагадаємо, що за даними розвідки Великобританії Росія найближчими тижнями посилить масовані артудари.