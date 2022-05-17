Окупанти завдали п'ять ракетних ударів по Охтирці на Сумщині

17 травня близько п'ятої години ранку по Охтирці на Сумщині було завдано п'ять ракетних ударів, внаслідок яких поранено п'ятьох людей.

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Про це повідомив голова Сумської ОВ Дмитро Живицький .

Так, на світанку п'ять російських ракет прилетіли по мирних цивільних об'єктах і спричинили чимало руйнувань та поранень місцевих жителів. Внаслідок обстрілу спалахнули складські приміщення.

Також повідомляється, що ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під'їзду двоповерхового будинку, через що люди були заблоковані всередині.

За словами голови Сумської ОВА, пошкоджено також багато приватних будинків.

Удари припали по центральній частині міста та масиву "Дачний". Пошкоджено храм та дитячий садок "Казка".

Нагадаємо, що 17 травня РФ завдала ракетного удару по Чернігівській області. Повідомляється про загиблих та постраждалих.