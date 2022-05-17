Окупанти здійснили ракетний удар по об'єкту "Укрзалізниці" у Львівській області

У ніч із 16 на 17 травня російські загарбники завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури регіональної філії "Львівська залізниця" у Яворівському районі. Про це повідомив голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький.

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"Вибуком пошкоджено залізничну інфраструктуру. Інформація про травмованих або загиблих не надходила. Ракети летіли зі сходу", - резюмував губернатор.

Попередньо відомо, що Львівщину атакували крилатими ракетами морського базування. Командування повітряних сил також повідомило, що три крилаті ракети було знищено підрозділами ППО ПВК "Захід".

Раніше, в ніч проти 15 травня, по одному з об'єктів військової інфраструктури у Львівській області було завдано ракетного удару. Тоді запуск крилатих ракет здійснювався, ймовірно, з підводних човнів. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід" знищено дві ракети.