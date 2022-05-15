На Львівщині через ракетний удар повністю зруйновано військовий об'єкт - ОВА

У ніч на 15 травня по одному з об'єктів військової інфраструктури у Львівській області було завдано ракетного удару. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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За словами голови області, його було завдано о 4:30. При цьому до 8:00 у нього не з'явилося жодної інформації про загиблих та травмованих. Наявність та характер руйнувань уточнюються. Інших подробиць Козицький у своєму повідомленні не наводить.

У свою чергу, як повідомляє повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ, з акваторії Чорного моря російські війська 15 травня завдали кілька ракетних ударів по Львівській області з метою знищення об'єктів критичної інфраструктури.

Вказано, що запуск крилатих ракет здійснювався, ймовірно, з підводних човнів. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід" знищено дві ракети.

Пізніше Козицький додав, що ворог завдав ракетного удару чотирма ракетами по одному з об'єктів військової інфраструктури в Яворівському районі, внаслідок чого його було повністю зруйновано.

Нагадаємо, що у Львівській області ракетні удари російська армія завдавала вже багаторазово. Зокрема, 3 травня в регіоні було обстріляно три електропідстанції. Проте за кількістю загиблих найбільш фатальним залишається удар по Яворовському військовому полігону, який стався ще 13 березня. Того ж дня Козицький заявив про 35 загиблих та 134 поранених, проте надалі ця інформація публічно не оновлювалася.

Зазначимо, що напередодні стало відомо, що Росія вивела з окупованого Севастополя в море всі підводні човни проекту "Варшав'янка" свого Чорноморського флоту, оснащені ракетами "Калібр" (на кожному - саме по чотири ракети).

Російське Міністерство оборони ще наприкінці квітня підтвердило, що використовує підводні човни для завдання ракетних ударів по території України. Тоді відомство опублікувало відео, на якому видно, як ракети "Калібр" вилітають із моря та відлітають за обрій – нібито по українських військових цілях.

Нагадаємо також, що саме львівські десантники, як повідомило днями командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, збили "в одному з районів виконання завдань" російський ударний вертоліт Мі-24.