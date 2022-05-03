У Львові пролунали вибухи, - Садовий (ФОТО)

Увечері у вівторок, 3 травня, у Львові пролунали вибухи. Мер Андрій Садовий закликав мешканців перебувати в укриттях.

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Він також повідомив. що у частині міста виникли проблеми з енергопостачанням. Попередньо одна людина поранена. Пожежники ліквідують спалах на одній із підстанцій.

За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, по території області завдали ракетних ударів. Він заявив, що внаслідок ракетного удару пошкоджено три електропідстанції. Також виникли перебої з водою.

Дві крилаті ракети, що летіли до Вінниці, збиті українською ППО. Ще одну крилату ракету збили підльотом до Києва в районі Одеської траси. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

Дві випущені з Каспійського напрямку ворожі ракети потрапили по залізничній інфраструктурі Кіровоградської області, є загиблі та поранені,

Російська ракета також потрапила до об'єкту у гірському районі Закарпаття.

Нагадаємо, війська РФ вранці 2 травня знову обстріляли Дніпропетровську область. Ракетний удар завдали по елеватору у Синельниківському районі.

Внаслідок обстрілу російськими військами Авдіївського коксохімічного заводу в Донецькій області загинуло 10 людей та 15 отримали поранення.