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Во Львове прогремели взрывы, - Садовый
Вечером в о вторник, 3 мая, во Львове раздались взрывы. Мэр Андрей Садовый призвал жителей находиться в укрытиях.
Он также сообщил. что в части города возникли проблемы с энергоснабжением.
По словам главы Львовской ОВА Козицкого, по территории области нанесли ракетные удары. Он заявил, что в результате ракетного удара повреждены две электроподстанции.
Две крылатые ракеты, летевшие на Винницу, сбиты украинской ПВО. Еще одну крылатую ракету сбили на подлете к Киеву в районе Одесской трассы. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Еще одна ракета удалила по Кировоградской области.
Напомним, войска РФ утром 2 мая снова обстреляли Днепропетровскую область. Ракетный удар нанесли по элеватору в Синельниковском районе.
Вследствие обстрела российскими войсками Авдеевского коксохимического завода в Донецкой области погибло 10 человек и 15 получили ранения.
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