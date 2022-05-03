Во Львове прогремели взрывы, - Садовый

Вечером в о вторник, 3 мая, во Львове раздались взрывы. Мэр Андрей Садовый призвал жителей находиться в укрытиях.

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Он также сообщил. что в части города возникли проблемы с энергоснабжением.

По словам главы Львовской ОВА Козицкого, по территории области нанесли ракетные удары. Он заявил, что в результате ракетного удара повреждены две электроподстанции.

Две крылатые ракеты, летевшие на Винницу, сбиты украинской ПВО. Еще одну крылатую ракету сбили на подлете к Киеву в районе Одесской трассы. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Еще одна ракета удалила по Кировоградской области.

Напомним, войска РФ утром 2 мая снова обстреляли Днепропетровскую область. Ракетный удар нанесли по элеватору в Синельниковском районе.

Вследствие обстрела российскими войсками Авдеевского коксохимического завода в Донецкой области погибло 10 человек и 15 получили ранения.

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