Оккупанты нанесли ракетный удар по мосту в Одесской области, а в самой Одессе работает ПВО

Российские захватчики нанесли новый ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. В самой Одессе тоже слышны взрывы, но воздушная тревога не объявлялась.

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2 мая, в восьмую годовщину трагических событий в Одессе, российские захватчики нанесли новый ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. В этот раз атаковали, выпустив сразу 3 ракеты. Об этом со ссылкой на оперативное командование "Юг" сообщили в горсовете Одессы.

"Враг продолжает уничтожать неработающий мост через Днестровский лиман. Информация о повреждениях и потерпевших уточняется", – говорится в сообщении.

Также в оперативном командовании "Юг" сообщили, что оккупанты продолжают свои попытки найти объекты для максимально разрушительных и ощутимых ударов по Одессе и области. В частности, над морем зафиксирована работа БПЛА, который был уничтожен силами ПВО, не добравшись до города.

Напомним, 30 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе, повредив взлетно-посадочную полосу аэропорта: тогда били ракетные установки "Бастион" из Крыма.

Ранее, 23 апреля, оккупанты совершили ракетный удар по самой Одессе, в результате которого был разрушен жилой дом и погибли 8 человек. Глава Bellingcat Христо Грозев сообщил, что РФ планирует захватить Одессу до 9 мая, чтобы показать хоть какие-то достижения россиян.