Окупанти завдали ракетного удару по мосту на Одещині в Затоці, а в самій Одесі працює ППО

Російські загарбники завдали нового ракетного удару по мосту через Дністровський лиман на Одещині. У самій Одесі теж чутно вибухи, але повітряна тривога не оголошувалась.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

2 травня, у восьму річницю трагічних подій в Одесі, російські загарбники завдали нового ракетного удару по мосту через Дністровський лиман на Одещині. Цього разу атакували, випустивши одразу 3 ракети. Про це з посиланням на оперативне командування "Південь" повідомили у міськраді Одеси.

"Ворог продовжує знищувати непрацюючий міст через Дністровський лиман. Інформація про пошкодження та потерпілих уточнюється", – йдеться у повідомленні.

Також в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що окупанти продовжують свої спроби знайти об'єкти для максимально руйнівних та відчутних ударів по Одесі та області. Зокрема, над морем зафіксовано роботу БПЛА, який було знищено силами ППО, не діставшись міста.

Нагадаємо, 30 квітня російські війська завдали ракетного удару по Одесі, пошкодивши злітно-посадкову смугу аеропорту: тоді били ракетні установки "Бастіон" із Криму.

Раніше, 23 квітня, окупанти здійснили ракетний удар по самій Одесі, внаслідок якого було зруйновано житловий будинок та загинуло 8 людей. Глава Bellingcat Христо Грозєв повідомив, що РФ планує захопити Одесу до 9 травня, щоб показати хоч якісь досягнення росіян.