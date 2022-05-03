Из-за обстрела врагами Авдеевского коксохимического завода погибло 10 человек

Вследствие обстрела российскими войсками Авдеевского коксохимического завода в Донецкой области погибло 10 человек и 15 получили ранения. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"По меньшей мере 10 погибших, 15 раненых - таковы последствия обстрела российскими оккупантами Авдеевского коксохимического завода. Эти цифры – оперативные. Информация еще будет уточняться и количество жертв, вероятно, может быть больше", - написал Кириленко.

По его словам, оккупанты точно знали, куда стреляли - рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобуса, который должен был их развозить с завода домой.

Напомним, в результате массированных авиабомбардировок территории завода "Азовсталь" российскими оккупантами 3 мая около десяти человек были ранены, погибли две женщины из числа гражданских лиц.