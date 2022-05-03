Через обстріл ворогами Авдіївського коксохімічного заводу загинуло 10 людей

Внаслідок обстрілу російськими військами Авдіївського коксохімічного заводу в Донецькій області загинуло 10 людей і 15 отримали поранення. Про це у своєму телеграм-каналі написав голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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"Щонайменше 10 загиблих, 15 поранених - такі наслідки обстрілу російськими окупантами Авдіївського коксохімічного заводу. Ці цифри - оперативні. Інформація ще уточнюватиметься і кількість жертв, ймовірно, може бути більшою", - написав Кириленко.

За його словами, окупанти точно знали, куди стріляли - робітники якраз завершили зміну і на зупинці чекали на автобус, який мав їх розвозити із заводу додому.

Нагадаємо, внаслідок масованих авіабомбардувань території заводу "Азовсталь" російськими окупантами 3 травня близько десяти людей було поранено, загинули дві жінки з-поміж цивільних осіб.