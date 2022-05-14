Росія вивела у море всі діючі підводні човни ЧФ - ЗМІ

Росія вивела з окупованого Севастополя всі діючі підводні човни свого Чорноморського флоту. Про це повідомляє "Крим.Реалії". За даними кореспондента видання, наразі у Південній бухті Севастополя причали, біля яких зазвичай стоять підводні човни, порожні.

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Загалом у складі Чорноморського флоту РФ є шість підводних човнів проєкту "Варшавянка": Б-261 "Новоросійськ", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старий Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" та Б-271 "Колпіно".

Підводні човни проєкту 636 "Варшавянка" (за кодифікацією НАТО – Improved Kilo) – тип багатоцільових дизель-електричних підводних човнів. При оптимальному режимі ходу човен здатний пройти під водою до 400 миль, а загальна дальність його плавання досягає 7500 миль. Автономність становить 45 діб.

Довжина такого човна становить 73,8 метра, найбільша ширина – 9,9 метра, а надводна водотоннажність – 2350 тонн. Для управління таким підводним кораблем необхідний екіпаж чисельністю 52 особи.

Крім мінно-торпедного озброєння, підводні човни типу "Варшавянка" несуть крилаті ракети типу "Калібр", що застосовуються по морських і наземних цілях. Кожен з цих підводних човнів озброєний чотирма такими ракетами.

Зазначимо, що в кінці квітня російське Міністерство оборони вперше підтвердило, що використовує підводні човни для завдання ракетних ударів по території України. Тоді відомство опублікувало відео, на якому видно, як ракети "Калібр" вилітають з моря і летять за горизонт - нібито по українських військових цілях.

Нагадаємо при цьому, що в результаті влучання ракети "Калібр" у житлову багатоповерхівку в Одесі 23 квітня, за словами президента Володимира Зеленського, загинули вісім людей та ще до двох десятків постраждали. Серед загиблих була тримісячна дівчинка, її мати та бабуся.