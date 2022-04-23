Одесою вдарили ракетами "Калібр" (ФОТО, ВІДЕО)

В Одесі пролунало 4 гучні вибухи - внаслідок влучення ракети пошкоджено житловий будинок і є постраждалі. На місці влучення ракети в житловий будинок, сталася пожежа, яку зараз ліквідують.

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Одеса була атакована ракетами "Калібр". Про це повідомив народний депутат, член фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

В Одесі пролунало 4 гучні вибухи, внаслідок яких пошкоджено інфраструктурний об'єкт та житловий будинок. Через попадання в нього ракети на місці сталася пожежа, яку зараз ліквідують. Також за словами очевидців, є постраждалі.

Мешканка Одеси повідомила Delo.ua, що за весь час війни в Україні таких сильних вибухів у Одесі ще не чули. За її словами, спочатку почалася повітряна тривога, за кілька хвилин почувся гучний свист, а потім пролунав перший вибух. Усього, за її словами, пролунало 4 вибухи протягом приблизно отримувала.

Інформацію про вибухи в Одесі підтвердив інший одесит - народний депутат, член фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко. За його словами, у місті працює ППО, але є й прильоти ракет.

Пізніше в оперативному командуванні "Південь" підтвердили ракетний удар по місту, передає "Суспільне Одеса".

Інформацію про ракетний удар підтвердив заступник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. За його словами, як мінімум одна ракета впала і вибухнула.

"Потрапили до житлових будинків. Вже точно відомо про одного загиблого. Він згорів у своїй машині у дворі одного з будинком", - повідомляє Геращенко.

Нагадаємо, з 20 квітня 2022 року на території Одеси та Одеської області скоротили час комендантської години – з 22:00 до 05:00. Раніше в головному управлінні ДСНС в Одеській області повідомили, що одеські пляжі все ще заміновані, а будь-яка інформація про те, що територію почали очищати, - це фейк.