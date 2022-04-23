По Одессе ударили ракетами "Калибр" (ФОТО, ВИДЕО)

В Одессе прозвучало 4 громких взрыва - в результате попадания ракеты поврежден жилой дом и есть пострадавшие. На месте попадания ракеты в жилой дом, случился пожар, который сейчас ликвидируют.

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Одесса была атакована ракетами "Калибр". Об этом сообщил народный депутат, член фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко.

В Одессе прозвучало 4 громких взрыва, в результате которых повреждены инфраструктурный объект и жилой дом. Из-за попадания в него ракеты на месте случился пожар, который сейчас ликвидируют. Также, по словам очевидцев, есть пострадавшие.

Жительница Одессы сообщила Delo.ua, что за все время войны в Украины таких сильных взрывов в Одесса еще не слышали. По ее словам, сперва началась воздушная тревога, спустя несколько минут послышался громкий свист, а затем прозвучал первый взрыв. Всего, по ее словам, прозвучало 4 взрыва в течение примерно получала.

Информацию о взрывах в Одессе подтвердил и другой одессит - народный депутат, член фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко. По его словам, в городе работает ПВО, но есть и прилеты ракет.

Позже в оперативном командовании «Юг» подтвердили ракетний удар по городу, передает "Суспільне Одеса".

Информацию о ракетном ударе подтвердил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, Как минимум одна ракета упала и взорвалась.

"Попали в жилые дома. Уже точно известно об одном погибшем. Он сгорел в своей машине во дворе одного из домовом", - сообщает Геращенко.

Напомним, с 20 апреля 2022 года на территории Одессы и Одесской области сократили время комендантского часа - с 22:00 до 05:00. Ранее в главном управлении ГСЧС в Одесской области сообщили, что одесские пляжи все еще заминированы, а любая информация о том, что территорию начали очищать - это фейк.