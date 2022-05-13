У ГУР пояснили, чому Україна веде наполегливу боротьбу за острів Зміїний

Україна боротиметься за острів Зміїний стільки, скільки буде потрібно. Ця територія важлива для ЗСУ та для армії РФ, оскільки дозволяє контролювати надводну та певною мірою повітряну обстановку на півдні України.

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Начальник ГУР МО України Кирил Буданов заявив, що острів Зміїний має стратегічне значення як для України, так і для російських окупантів, оскільки дозволяє контролювати надводну та певною мірою повітряну обстановку на півдні України.

Також острів Зміїний стратегічно важливий з точки зору можливості висадки Росією тактичного морського десанту.

За словами генерал-майора Кирила Буданова, теоретично це єдиний регіон, через який російські окупанти можуть спробувати висадити десант на територію окупованого Придністровського регіону Молдови.

“Той, хто контролює острів, може будь-якої миті заблокувати рух цивільних суден в усіх напрямках на південь України… Острів Зміїний – це територія України, і ми її будемо докуповувати й боротися за неї стільки, скільки нам буде потрібно”, – зазначив начальник ГУР МО України.

За його словами, це стратегічно важлива точка, щоб відкрити торгові морські шляхи, завозити в Україну зброю та виключити будь-які можливі воєнні дії Росії на території „ПМР“, з якої вони можуть атакувати західну частину України.

Зазначимо, на острові Зміїний продовжуються бої, де російська армія намагається посилити свій слабкий гарнізон.

Україна пошкодила російські засоби ППО та судна постачання за допомогою "Байракторів". Зокрема, у російських кораблів забезпечено мінімальний захист у західній частині Чорного моря після відступу російського флоту до Криму та після втрати ракетного крейсера "Москва".