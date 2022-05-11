Бої на острові Зміїний: Україна пошкодила засоби ППО окупантів та судна постачання

На острові Зміїний продовжуються бої, де російська армія намагається посилити свій слабозахищений гарнізон.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

Зазначається, що Україна пошкодила російські засоби ППО та судна забезпечення за допомогою "Байрактарів". Зокрема, російські кораблі забезпечення мають мінімальний захист у західній частині Чорного моря після відступу російського флоту до Криму та після втрати ракетного крейсера "Москва".

"Спроби Росії посилити гарнізон на острові дають Україні більше можливостей для ведення бою з російськими військами та знищення техніки. Якщо РФ укріпить свої позиції на острові за допомогою стратегічних крилатих ракет, ППО та берегової оборони, вона зможе домінувати в північно-західній частині Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого острів Зміїний у Чорному морі, що належить Одеській області, був атакований з російських кораблів. Наступного дня українські прикордонники послали на три літери окупантів, які намагалися захопити острів, після чого потрапили до полону. Але вже через місяць вони повернулися додому за допомогою обміну полоненими.