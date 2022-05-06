Подоляк показав, що у Росії відповідають батькам зниклих членів екіпажу крейсера "Москва"

Прокуратура країни-агресора заявила батькові зниклого на крейсері "Москва" військового, що корабель не залучався до "спецоперації", а син просто "зник безвісти".

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Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк і показав документ, який надійшов батькам одного зі "срочників", який служив на крейсері "Москва".

"Один із головних російських пропагандистських міфів - "російські своїх не кидають". Ще як кидають! Кидають, забувають, втрачають, спалюють, викреслюють з історії. Ось і батько "срочника" (!), який служив на крейсері "Москва", досі не може дізнатися про долю сина. Один із тисяч покинутих”, – написав Подоляк.

Він наголошує на цинізмі військових країни-агресора.

"Не воював, не гинув, просто зник – розводять руками російські генерали, готуючи до відправки в Україну нову партію смертників. Ні почестей, ні слави, ні виплат, ні медалей. Хто загинув, той програв, хто вижив – залишився калікою з тавром ганьби на все життя. Батьківщина (РФ) покине завжди", - зазначив радник голови ВП.

Раніше росіянин Дмитро Шкребець, син якого Єгор служив на крейсері "Москва", що затонув, і вважається зниклим безвісти, опублікував на своїй сторінці "ВКонтакті" відповідь Військової прокуратури Чорноморського флоту РФ на його запит.

"Перевірка показала, що корабель, на якому проходив військову службу Шкребець Є.Д., не входив до територіальних вод України, а також не був включений до переліку військових частин, що залучаються до участі у спеціальній військовій операції", - йдеться в опублікованому документі.

Там також сказано, 13 квітня Єгор Шкребець "зник безвісти під час надзвичайної події, що спричинила загибель корабля", після чого був "оголошений безвісно відсутнім у військовій частині".

"Продовжуєте брехати. Головне - не зупиняйтесь. Тим простіше вас зупинити, нелюди. Острів Зміїний - це не територіальні води України, тварі?" - написав Дмитро Шкребець.

Зазначимо, у Міністерстві оборони Росії заявляють, що на ракетному крейсері "Москва" загинула 1 особа і зникли безвісти 27 членів екіпажу.

При цьому в країні-агресорі не говорять про те, що корабель був уражений ракетами "Нептун", а лише заявляють про "пожежу".

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що, за словами матері одного з матросів затонулого судна, внаслідок інциденту загинули близько 40 людей, дуже багато поранених із відірваними кінцівками.

Під час удару по крейсеру "Москва" на кораблі перебували 510 людей, з них, за українськими даними, росіяни змогли евакуювати лише 58 людей.