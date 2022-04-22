Россия смогла спасти с затопленного крейсера "Москва" 58 человек из 510, — Данилов

Во время удара по крейсеру "Москва" на корабле находились 510 человек, из них, по украинским данным, россияне смогли эвакуировать только 58 человек.

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Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью изданию "Украинская правда".

"Мы не можем это утверждать, но предварительно выходит, что да. Но они это скрывают. Всего было на крейсере 510 человек. Но если человека нет, некого хоронить, не нужно проводить какую-нибудь церемонию. Пропал без вести, исчез. Вот такая политика у россиян", — отметил Данилов.

Напомним, 13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли два ракетных удара по вражескому крейсеру "Москва", после чего он затонул. Как позже выяснилось, это был именно тот военный корабль, к которому обращались защитники острова Змеиный.

Кремль некоторое время отрицал тот факт, что "Москва" утонула, но позже официально это признал. Теперь флагман Черноморского флота РФ стал подводной собственностью Украины.