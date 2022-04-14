Крейсер "Москва" затонул – Минобороны РФ

В Минобороны РФ официально заявили, что крейсер "Москва" затонул “при буксировке в условиях шторма”. Об этом сообщает ТАСС.

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"При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость", - сообщили в ведомстве.

Повреждение крейсер получил в результате удара, который Вооруженные силы Украины нанесли 13 апреля. Глава Одесской ОВА Максим Марченко накануне сообщал, что в Черном море догорает крейсер, ВС РФ пытались его отбуксировать, но в итоге "Москва" утонула.

В свою очередь главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко на своем Facebook отметил, что вместе с крейсером оккупанты потеряли 16 крылатых ракет в Черном море.

По оценке Forbes именно крейсер "Москва" возглавляет рейтинг самой дорогой военной техники РФ, которую уничтожили ВСУ. Его стоимость составляет 750 миллионов долларов.

Напомним, вечером 24 февраля 2022 года в Госпогранслужбе заявили, что российские войска обстреляли остров Змеиный из корабельных вооружений и атаковали боевой авиацией.

До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный верный ответ – сдаваться никто не будет. При этом украинцы дважды отразили атаки оккупантов.

Отметим, что, по данным украинских СМИ, сбежавший экс-президент Виктор Янукович покинул Украину в 2014 году именно крейсером "Москва".