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Крейсер "Москва" затонул – Минобороны РФ
В Минобороны РФ официально заявили, что крейсер "Москва" затонул “при буксировке в условиях шторма”. Об этом сообщает ТАСС.
"При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость", - сообщили в ведомстве.
Повреждение крейсер получил в результате удара, который Вооруженные силы Украины нанесли 13 апреля. Глава Одесской ОВА Максим Марченко накануне сообщал, что в Черном море догорает крейсер, ВС РФ пытались его отбуксировать, но в итоге "Москва" утонула.
В свою очередь главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко на своем Facebook отметил, что вместе с крейсером оккупанты потеряли 16 крылатых ракет в Черном море.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По оценке Forbes именно крейсер "Москва" возглавляет рейтинг самой дорогой военной техники РФ, которую уничтожили ВСУ. Его стоимость составляет 750 миллионов долларов.
Напомним, вечером 24 февраля 2022 года в Госпогранслужбе заявили, что российские войска обстреляли остров Змеиный из корабельных вооружений и атаковали боевой авиацией.
До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный верный ответ – сдаваться никто не будет. При этом украинцы дважды отразили атаки оккупантов.
Отметим, что, по данным украинских СМИ, сбежавший экс-президент Виктор Янукович покинул Украину в 2014 году именно крейсером "Москва".