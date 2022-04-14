Крейсер "Москва" возглавил рейтинг самой дорогой военной техники РФ, которую уничтожили ВСУ

Издание Forbes составило рейтинг самой дорогостоящей техники российской армии, уничтоженной Вооруженными силами Украины. Первое место занял крейсер "Москва", который стоил России 750 миллионов долларов.

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В целом с начала полномасштабной российско-украинской войны ВСУ уничтожили 5260 единиц техники армии РФ. По данным Геншатаба за 50 дней войны ВС РФ потеряли:

танков ‒ 753 ед;

боевых бронированных машин ‒ 1968 ед;

артиллерийских систем – 366 ед;

РСЗО - 122 ед;

средства ПВО - 64 ед;

самолетов – 160 ед;

вертолетов – 144 ед;

автомобильной техники - 1437 ед;

корабли/катера - 7 ед;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня-134;

специальная техника – 25; пусковые установки ОТРК – 4.

Из этого списка дороже всего России обошелся крейсер "Москва". $720 млн - это только его стоимость, без учета потраченных денег на обслуживание. Кроме того, выяснилось, что, в 2020 году ремонт крейсера стоил РФ $30 млрд.

Вооруженные силы Украины нанесли два ракетных удара по вражескому крейсеру "Москва". Позже Министерство обороны России подтвердило, что крейсер "Москва" горит, однако причины пожара пока устанавливаются.

Напомним, вечером 24 февраля 2022 года в Госпогранслужбе заявили, что российские войска обстреляли остров Змеиный из корабельных вооружений и атаковали боевой авиацией.

До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный верный ответ – сдаваться никто не будет. При этом украинцы дважды отразили атаки оккупантов.