Крейсер "Москва" очолив рейтинг найдорожчої військової техніки РФ, яку знищили ЗСУ

Видання Forbes склало рейтинг найдорожчої техніки російської армії, знищеної Збройними силами України. Перше місце зайняв крейсер "Москва", який коштував Росії 750 мільйонів доларів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Загалом від початку повномасштабної російсько-української війни ЗСУ знищили 5260 одиниць техніки армії РФ. За даними Генштабу за 50 днів війни ЗС РФ втратили:

танків – 753 од.;

бойових броньованих машин – 1968 од.;

артилерійських систем – 366 од.;

РСЗВ - 122 од.;

засоби ППО – 64 од.;

літаків – 160 од.;

вертольотів – 144 од.;

автомобільної техніки – 1437 од.;

кораблі/катери - 7 од.;

цистерн із ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 134;

спеціальна техніка – 25; пускові установки ОТК – 4.

З цього списку найдорожче Росії обійшовся крейсер "Москва". $720 млн – це лише його вартість, без урахування витрачених грошей на обслуговування. Крім того, з'ясувалося, що у 2020 році ремонт крейсера коштував РФ $30 млрд.

Збройні сили України нанесли два ракетні удари по ворожому крейсеру "Москва". Пізніше Міністерство оборони Росії підтвердило, що крейсер "Москва" горить, проте причини пожежі поки що встановлюються.

Нагадаємо, увечері 24 лютого 2022 року в Держприкордонслужбі заявили, що російські війська обстріляли острів Зміїний з корабельних озброєнь і атакували бойовою авіацією.

До цього ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників із вимогами здатися і отримував одну єдину правильну відповідь – здаватися ніхто не буде. При цьому українці двічі відбили атаки окупантів.