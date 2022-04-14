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Миноброрны РФ подствердило пожар на крейсере "Москва", но пока не знает его причины
Министерство обороны России подтвердило что крейсер “Москва” горит, однако причины пожара пока устанавливаются. Об этом сообщает российское провластное издание РИА.
"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас, корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован, причины пожара устанавливаются", — сообщает издание.
Напомним, Вооруженные силы Украины нанесли два ракетных удара по вражескому крейсеру "Москва".
Напомним, вечером 24 февраля 2022 года в Госпогранслужбе заявили, что российские войска обстреляли остров Змеиный из корабельных вооружений и атаковали боевой авиацией.Подписывайтесь на наш YouTube канал
До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный верный ответ – сдаваться никто не будет. При этом украинцы дважды отразили атаки оккупантов.