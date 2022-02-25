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"Русский военный корабль, иди нах..й!" Украинские пограничники перед гибелью послали на три буквы оккупантов (ВИДЕО)
Украинские пограничники, которые несли службу на острове Змеиный, на призыв сдаться со стороны российских оккупантов ответили им матерными словами.
Как видно по видеозаписи, россияне требовали от украинских пограничников сдаться в плен.
"Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар" – дважды заявили военные РФ.
В ответ украинские пограничники сказали: "Русский военный корабль, иди нах..й!".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, вечером 24 февраля в Госпогранслужбе заявили, что российские войска обстреляли остров Змеиный из корабельных вооружений и боевой авиации.
В результате боев погибли 13 украинских пограничников.