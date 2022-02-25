"Російський військовий корабель, іди нах..й!" Українські прикордонники перед загибеллю послали на три літери окупантів (ВІДЕО)

Українські прикордонники, які несли службу на острові Зміїний, на заклик здатися з боку російських окупантів відповіли їм матюками.

Як видно із відеозапису, росіяни вимагали від українських прикордонників здатися в полон.

"Я російський військовий корабель. Пропоную скласти зброю і здатися, щоб уникнути кровопролиття і невиправданих жертв. В іншому випадку по вам буде завдано бомбового удару", — двічі заявили військові РФ.

У відповідь українські прикордонники сказали: "Російський військовий корабель, іди нах..й!"

Нагадаємо, увечері 24 лютого у Держприкордонслужбі заявили, що російські війська обстріляли острів Зміїний з корабельних озброєнь та бойової авіації.

Внаслідок боїв загинули 13 українських прикордонників.