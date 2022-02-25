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"Російський військовий корабель, іди нах..й!" Українські прикордонники перед загибеллю послали на три літери окупантів (ВІДЕО)

"Російський військовий корабель, іди нах..й!" Українські прикордонники перед загибеллю послали на три літери окупантів (ВІДЕО)
Острів Зміїний

Українські прикордонники, які несли службу на острові Зміїний, на заклик здатися з боку російських окупантів відповіли їм матюками.

Як видно із відеозапису, росіяни вимагали від українських прикордонників здатися в полон.

"Я російський військовий корабель. Пропоную скласти зброю і здатися, щоб уникнути кровопролиття і невиправданих жертв. В іншому випадку по вам буде завдано бомбового удару", — двічі заявили військові РФ.

У відповідь українські прикордонники сказали: "Російський військовий корабель, іди нах..й!"

Нагадаємо, увечері 24 лютого у Держприкордонслужбі заявили, що російські війська обстріляли острів Зміїний з корабельних озброєнь та бойової авіації.

Внаслідок боїв загинули 13 українських прикордонників.

Автор:
Дмитро Нарожний