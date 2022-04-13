ЗСУ двома ракетами "Нептун" підбили крейсер "Москва", - Геращенко

Збройні сили України завдали двох ракетних ударів по ворожому крейсеру "Москва". Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За його словами, після ударів крейсер втратив боєздатність. Тепер його потрібно передати на ремонт. Проте найближчого року його все одно не зможуть використати.

Про потужний удар по крейсеру "Москва" також повідомив військовий журналіст Sеrg Marco. Він зазначив, що оскільки на морі вирує шторм, потрібне тактичне затоплення крейсера.

Раніше у порту окупованого Бердянська знищили великий десантний корабель (БДК) ВМС Російської Федерації. Як повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, знищений у порту біля Бердянська ворожий корабель міг перевозити до 20 танків.