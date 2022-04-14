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Крейсер "Москва" затонув - Міноборони РФ
У Міноборони РФ офіційно заявили, що крейсер "Москва" затонув "при буксируванні в умовах шторму". Про це повідомляє ТАСС.
"Під час буксирування крейсера "Москва" в порт призначення через пошкодження корпусу, отримані в ході пожежі від детонації боєзапасу, корабель втратив стійкість", - повідомили у відомстві.
Пошкодження крейсер отримав у результаті удару, який Збройні сили України завдали 13 квітня. Голова Одеської ОВА Максим Марченко напередодні повідомляв, що у Чорному морі догоряє крейсер, ЗС РФ намагалися його відбуксирувати, але у результаті "Москва" потонула.
У свою чергу головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко на своєму Facebook зазначив, що разом із крейсером окупанти втратили 16 крилатих ракет у Чорному морі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За оцінкою Forbes саме крейсер "Москва" очолює рейтинг найдорожчої військової техніки РФ, яку знищили ЗСУ. Його вартість складає 750 мільйонів доларів.
Нагадаємо, увечері 24 лютого 2022 року в Держприкордонслужбі заявили, що російські війська обстріляли острів Зміїний з корабельних озброєнь і атакували бойовою авіацією.
До цього ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників із вимогами здатися і отримував одну єдину правильну відповідь – здаватися ніхто не буде. При цьому українці двічі відбили атаки окупантів.
Зазначимо, що за даними українських ЗМІ, президент втікач Віктор Янукович покинув Україну в 2014 році саме крейсером "Москва".