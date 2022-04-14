Крейсер "Москва" затонув - Міноборони РФ

У Міноборони РФ офіційно заявили, що крейсер "Москва" затонув "при буксируванні в умовах шторму". Про це повідомляє ТАСС.

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"Під час буксирування крейсера "Москва" в порт призначення через пошкодження корпусу, отримані в ході пожежі від детонації боєзапасу, корабель втратив стійкість", - повідомили у відомстві.

Пошкодження крейсер отримав у результаті удару, який Збройні сили України завдали 13 квітня. Голова Одеської ОВА Максим Марченко напередодні повідомляв, що у Чорному морі догоряє крейсер, ЗС РФ намагалися його відбуксирувати, але у результаті "Москва" потонула.

У свою чергу головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко на своєму Facebook зазначив, що разом із крейсером окупанти втратили 16 крилатих ракет у Чорному морі.

За оцінкою Forbes саме крейсер "Москва" очолює рейтинг найдорожчої військової техніки РФ, яку знищили ЗСУ. Його вартість складає 750 мільйонів доларів.

Нагадаємо, увечері 24 лютого 2022 року в Держприкордонслужбі заявили, що російські війська обстріляли острів Зміїний з корабельних озброєнь і атакували бойовою авіацією.

До цього ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників із вимогами здатися і отримував одну єдину правильну відповідь – здаватися ніхто не буде. При цьому українці двічі відбили атаки окупантів.

Зазначимо, що за даними українських ЗМІ, президент втікач Віктор Янукович покинув Україну в 2014 році саме крейсером "Москва".