"Укрпочта" выпустит новую марку "Русский военный корабль", - Смелянский

Компания "Укрпочта" решила выпустить новую почтовую марку под названием "Русский военный корабль", ее тираж составит 5 миллионов экземпляров и 1 миллион конвертов. Об этом сообщил глава компании Игорь Смелянский в своем Facebook.

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"Уверен, что эта марка тоже найдет своих поклонников в Украине и во всем мире", — отметил Смелянский, добавив, что новая марка также получила англоязычное название — Russian Warship.

Почтовую марку "Русский военный корабль, иди нах..й!" все еще можно купить в интернет-магазине "Укрпочты". 22 апреля на сайт выставлять последние 100 000 экземпляров, которые можно будет купить.

"Укрпочта" за неделю реализовала весь тираж марки "Русский военный корабль, иди нах..й! и, как подчеркнул Смелянский, компания не будет допечатывать эти марки, несмотря на большой ажиотаж.

"Марок останется столько, сколько было объявлено – 1 миллион экземпляров, потому что это контракт между нами и покупателями, особенно когда речь идет об интеллектуальной собственности и искусстве. Так же, как ограниченная серия автомобилей, одежды или книг. Поменять правила - значит бросить тех, кто заполучил первым", — объяснил глава национального почтового оператора.

Кроме того, "Укрпочта" также с юмором отреагировала на затопление флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва" и объявила конкурс на новую марку.

Напомним, знаменитую фразу украинские пограничники с острова Змеиный произнесли в ответ на предложение с российского крейсера "Москва" сдаться.