"Укрпочта" после затопления российского крейсера "Москва" объявила конкурс на новую марку

Компания "Укрпочта" с юмором отреагировала на затопление флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва" и объявила конкурс на новую марку.

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"Объявляем конкурс на следующую цель", — говорится в сообщении. Выпуск предыдущей марки стал символичным, так как на ней был изображен как раз крейсер "Москва".

Марку "Русский военный корабль, иди…!" в "Укрпочте" запустили 12 апреля на Главпочтамте, на Майдане в Киеве. А уже на следующий день украинские войска нанесли ракетный удар по кораблю, и он затонул.

По неподтвержденным данным, погиб также капитан крейсера Антон Куприн. В России официально не сообщают о судьбе моряков.

Напомним, знаменитую фразу украинские пограничники с острова Змеиный произнесли в ответ на предложение с российского крейсера "Москва" сдаться.

"Укрпочта" провела конкурс эскизов для изготовления этой марки. Победил украинский художник Boris Groh, работу которого предпочли более 1 700 человек из 8 000, проголосовавших в ходе выбора.