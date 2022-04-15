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"Укрпошта" після затоплення російського крейсера "Москва" оголосила конкурс на нову марку
Компанія "Укрпошта" з гумором відреагувала на затоплення флагмана Чорноморського флота РФ крейсера "Москва" та оголосила конкурс на нову марку.
"Оголошуємо конкурс на наступну ціль", — йдеться в повідомленні. Випуск попередньої марки став символічним, оскільки на ній був зображений саме крейсер "Москва".
Марку "Російський військовий корабель, йди…!" в "Укрпошті" запустили 12 квітня на Головпоштамті, на Майдані у Києві. А вже наступного дня українські війська завдали ракетного удару по кораблю, і він затонув.
За непідтвердженими даними, загинув також капітан крейсера Антон Купрін. У Росії офіційно не повідомляють про долю моряків.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, знамениту фразу українські прикордонники з острова Зміїний виголосили у відповідь на пропозицію з російського крейсера "Москва" здатися.
"Укрпошта" провела конкурс ескізів для виготовлення цієї марки. Переміг український художник Boris Groh, роботі якого віддали перевагу понад 1 700 осіб із 8 000, які проголосували під час вибору.