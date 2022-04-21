Марку с русским военным кораблем можно купить в интернет-магазине "Укрпочты"

Официально новый интернет-магазин начнет работать в пятницу, 22 апреля.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

С 21 апреля открывается продажа марок "Русский военный корабль, иди нах..й!" в интернет-магазине "Укрпочты". Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

"Чтобы все было честно и прозрачно, 100 тысяч марок будут выделены на интернет-магазин. И начиная с четверга в нашем интернет магазине смогут приобрести марки (2 листа на 1 заказ) те, кто сделал заказ в первые дни, а с пятницы любой клиент в Украине или за ее пределами. Таким образом, еще более 8300 клиентов смогут получить марки", — написал Смелянский.

Смелянский добавил, что в пятницу компания официально запускает новый онлайн-магазин, где можно купить марки "Русский военный корабль, иди нах..й!", а также майки и другие вещи с изображением легендарной марки.

Остальные тиражи марки будут использованы для официальных делегаций, музейных фондов, международных обязательств в рамках Всемирного почтового союза и по филателистическим абонементам.

Также каждый работник "Укрпочты" сможет получить 1 марку, а небольшая часть будет выделена в поддержку маркетинговых акций с украинскими производителями и предпринимателями.

Напомним, что "Укрпочта" за семь дней распродала почти все почтовые марки "Русский военный корабль, иди нах..й!", с 20 апреля их больше не продают в почтовых отделениях.