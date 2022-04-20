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В отделениях "Укрпочты" больше не будут продавать марки "Корабль"
"Укрпочта" за семь дней распродала почти все почтовые марки "Русский военный корабль, иди нах..й!", с 20 апреля их больше не продают в почтовых отделениях, кроме главного в Киеве, где еще осталось 1500 марок.
Об этом сообщил глава компании Игорь Смелянский в своем Facebook.
"Пожалуйста, не нужно занимать очереди. Единственное исключение — это наше отделение на Майдане в Киеве. Там с 13:00 20 апреля будут продаваться марки тем 1500+ клиентам, кто вчера нет смог их получить и записался в список. Я обещал, что они получат свои марки, и я это выполню”, — рассказал Смелянский.
Еще 100 000 оставшихся марок выделят для продажи через интернет-магазин. С 21 апреля в онлайн магазине "Укрпочты" смогут приобрести марки те, кто сделал заказ в первые дни, а с 22 апреля любой клиент в Украине или за ее пределами сможет купить марку (если она останется).Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Таким образом еще более 8300 клиентов смогут получить марки. Остатки тиража будут использованы для официальных делегаций, музейных фондов и наших международных обязательств. Также каждый работник "Укрпочты" сможет получить 1 марку, что я считаю верным, а небольшая часть будет выделена в поддержку маркетинговых акций с украинскими производителями и предпринимателями", — добавил Смелянский.
Он еще раз уточнил, что новый тираж "Укрпочта" печатать не будет, в общей сложности компания выпустила 1 млн единиц марок "Русский военный корабль, иди нах..й!" .
"Укрпочта" также с юмором отреагировала на затопление флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва" и объявила конкурс на новую марку.
Напомним, знаменитую фразу украинские пограничники с острова Змеиный произнесли в ответ на предложение с российского крейсера "Москва" сдаться.