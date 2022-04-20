В отделениях "Укрпочты" больше не будут продавать марки "Корабль"

"Укрпочта" за семь дней распродала почти все почтовые марки "Русский военный корабль, иди нах..й!", с 20 апреля их больше не продают в почтовых отделениях, кроме главного в Киеве, где еще осталось 1500 марок.

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Об этом сообщил глава компании Игорь Смелянский в своем Facebook.

"Пожалуйста, не нужно занимать очереди. Единственное исключение — это наше отделение на Майдане в Киеве. Там с 13:00 20 апреля будут продаваться марки тем 1500+ клиентам, кто вчера нет смог их получить и записался в список. Я обещал, что они получат свои марки, и я это выполню”, — рассказал Смелянский.

Еще 100 000 оставшихся марок выделят для продажи через интернет-магазин. С 21 апреля в онлайн магазине "Укрпочты" смогут приобрести марки те, кто сделал заказ в первые дни, а с 22 апреля любой клиент в Украине или за ее пределами сможет купить марку (если она останется).

"Таким образом еще более 8300 клиентов смогут получить марки. Остатки тиража будут использованы для официальных делегаций, музейных фондов и наших международных обязательств. Также каждый работник "Укрпочты" сможет получить 1 марку, что я считаю верным, а небольшая часть будет выделена в поддержку маркетинговых акций с украинскими производителями и предпринимателями", — добавил Смелянский.

Он еще раз уточнил, что новый тираж "Укрпочта" печатать не будет, в общей сложности компания выпустила 1 млн единиц марок "Русский военный корабль, иди нах..й!" .

"Укрпочта" также с юмором отреагировала на затопление флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва" и объявила конкурс на новую марку.

Напомним, знаменитую фразу украинские пограничники с острова Змеиный произнесли в ответ на предложение с российского крейсера "Москва" сдаться.