"Укрпочта" вводит ограничения на продажу марок "Корабль" из-за сильного ажиотажа

Меньше чем через неделю "Укрпочта" распродала 500 тысяч почтовых марок "Русский военный корабль, иди...!", которые только 12 апреля поступили в продажу. Из-за значительного ажиотажа компания решила ввести дополнительные ограничения, ведь тираж марок составляет 1 млн единиц, а допечатывать марки "Укрпочта" не собирается.

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Об этом сообщил глава госкомпании Игорь Смелянский.

Он отметил, что есть случаи, когда владельцы марок начинают заниматься спекуляцией, в частности продают их в сотни раз дороже. При этом настоящий номинал марки – 23 гривни по Украине и 45 гривен за границей.

Однако бывают случаи, когда их перепродают по цене более 3,5 тысячи гривен. На фоне того, что половину тиража продали через 6 дней, "Укрпочта" вводит следующие ограничения:

1. продажа марок в отделениях осуществляется не более 5 листов (в 1 листе 6 марок) в одни руки любого номинала;

2. все заказы в интернет-магазине отменяются;

3. многочисленные заказы на один адрес будут блокироваться.

При этом все заказавшие получат сообщение и смогут заказать снова, но не более 3 писем на 1 заказ. Компания запустит скоро новый удобный интернет-магазин, в том числе для продажи марок.

18 апреля марку можно будет приобрести во всех областных центрах, в Киеве продажи начнутся на Крещатике 22 апреля в 11:30 в магазине и в большом зале "Укрпочты". Смелянский добавил, что все заказы в количестве более 5 марок для официальных делегаций, фондов и т.п. будут рассматривать индивидуально.

"Скоро будем продавать майки и свитшоты (официально платя за права художнику), и там часть средств по каждой продаже будет направляться ВСУ", — анонсировал Смелянский.

"Укрпочта" с юмором отреагировала на затопление флагмана Черноморского флота РФ — крейсера "Москва" и объявила конкурс на новую марку.

Напомним, знаменитую фразу украинские пограничники с острова Змеиный произнесли в ответ на предложение с российского крейсера "Москва" сдаться.

"Укрпочта" провела конкурс эскизов для производства этой марки. Победил украинский художник Boris Groh, работу которого предпочли более 1 700 человек из 8 000, проголосовавших при выборе.