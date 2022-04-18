"Укрпошта" вводить обмеження на продаж марок "Корабль" через сильний ажіотаж

Менше ніж за тиждень "Укрпошта" розпродала 500 тисяч поштових марок "Руський воєнний корабль, йди...!", які тільки 12 квітня надійшли у продаж. Через значний ажіотаж компанія вирішила ввести додаткові обмеження, адже тираж марок становить 1 млн одиниць, а додруковувати марки "Укрпошта" не збирається.

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Про це повідомив голова держкомпанії Ігор Смілянський.

Він зазначив, що помітив інциденти, коли власники марок починають займатися спекуляцією, зокрема продають їх в сотні разів дорожче. При цьому справжній номінал марки – 23 гривні по Україні та 45 гривень за кордоном.

Однак трапляються випадки, коли їх перепродають по ціні понад 3,5 тисячі гривень. На фоні того, що половину тиражу продали за 6 днів, "Укрпошта" вводить наступні обмеження:

1. продаж марок у відділеннях здійснюється не більше ніж 5 листів (в 1 листі 6 марок) в одні руки будь-якого номіналу;

2. всі замовлення в інтернет-магазині скасовуються;

3. багато замовлень з однієї адреси будуть блокуватись.

При цьому всі, хто замовив, отримають повідомлення і зможуть замовити знову, але не більше ніж 3 листа на 1 замовлення. Компанія запустить скоро новий зручний інтернет-магазин, в тому числі для продажу марок.

18 квітня марку можна буде придбати у всіх обласних центрах, в Києві продаж почнеться на Хрещатику 22 квітня у 11:30 у магазині та у великому залі "Укрпошти". Смілянський додав, що всі замовлення кількістю більше 5 марок для офіційних делегацій, фондів і т.п. будуть розглядати індивідуально.

"Скоро будемо продавати майки та світшоти (офіційно сплачуючи за права художнику), і там частина коштів з кожного продажу буде направлятись ЗСУ", — анонсував Смілянський.

"Укрпошта" також з гумором відреагувала на затоплення флагмана Чорноморського флота РФ крейсера "Москва" та оголосила конкурс на нову марку.

Нагадаємо, знамениту фразу українські прикордонники з острова Зміїний виголосили у відповідь на пропозицію з російського крейсера "Москва" здатися.

"Укрпошта" провела конкурс ескізів для виготовлення цієї марки. Переміг український художник Boris Groh, роботі якого віддали перевагу понад 1 700 осіб із 8 000, які проголосували під час вибору.