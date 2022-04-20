У відділеннях "Укрпошти" більше не продаватимуть марки "Корабель"

"Укрпошта" за сім днів розпродала майже всі поштові марки "Руській військовий корабель, йди нах..й!", з 20 квітня їх більше не продають в поштових відділеннях, крім головного в Києві, де ще лишилося 1500 марок.

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Про це повідомив голова компанії Ігор Смелянський в своєму Facebook.

"Будь ласка, не треба займати черги. Єдине виключення — це наше відділення на Майдані в Києві. Там з 13:00 20 квітня будуть продаватись марки тим 1500+ клієнтам, хто вчора не зміг їх отримати та записався в список. Я обіцяв, що вони отримають свої марки, і я це виконаю", — розповів Смелянський.

Ще 100 000 марок, які лишилися, виділять для продажу через інтернет-магазин. З 21 квітня в онлайн магазині "Укрпошти" зможуть придбати марки ті, хто зробив замовлення в перші дні, а з 22 квітня будь-який клієнти в Україні чи за її межами зможе купити марку (якщо вона лишиться).

"Таким чином ще більше ніж 8300 клієнтів зможуть отримати марки. Решта тиражу буде використана для офіційних делегацій, музейних фондів та наших міжнародних зобов’язань. Також кожен працівник "Укрпошти" зможе отримати 1 марку, що я вважаю вірним, а невелика частина буде виділена на підтримку маркетингових акцій з українськими виробниками та підприємцями", — додав Смелянський.

Він вкотре уточнив, що новий тираж "Укрпошта" друкувати не буде, загалом компанія випустила 1 млн одиниць марок "Руській військовий корабель, йди нах..й!".

"Укрпошта" також з гумором відреагувала на затоплення флагмана Чорноморського флота РФ крейсера "Москва" та оголосила конкурс на нову марку.

Нагадаємо, знамениту фразу українські прикордонники з острова Зміїний виголосили у відповідь на пропозицію з російського крейсера "Москва" здатися.