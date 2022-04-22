"Укрпошта" випустить нову марку "Російський воєнний корабель", - Смілянський

Компанія "Укрпошта" вирішила випустити нову поштову марку під назвою "Російський воєнний корабель", її тираж становитиме 5 мільйонів екземплярів та 1 мільйон конвертів. Про це повідомив голова компанії Ігор Смілянський у своєму Facebook.

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"Упевнений, що ця марка теж знайде своїх шанувальників в Україні та в усьому світі", - зазначив Смілянський, додавши, що нова марка також отримала англомовну назву - Russian Warship.

Поштову марку "Російський воєнний корабель, йди нах..й!" все ще можна придбати в інтернет-магазині "Укрпошти". 22 квітня на сайт виставлятимуть останні 100 000 екземплярів, які можна буде купити.

"Укрпошти" за тиждень реалізувала весь тираж марки "Російський воєнний корабель, іди нах..й!" і, як підкреслив Смілянський, компанія не додруковуватиме ці марки, незважаючи на великий ажіотаж.

"Марок залишиться стільки, скільки було оголошено – 1 мільйон екземплярів, бо це контракт між нами та покупцями, особливо коли йдеться про інтелектуальну власність та мистецтво. Так само як обмежена серія автомобілів, одягу чи книг. Поміняти правила - означає кинути тих, хто придбав першим", - пояснив глава національного поштового оператора.

Крім того, "Укрпошта" також з гумором відреагувала на затоплення флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва" та оголосила конкурс на нову марку.

Нагадаємо, відому фразу українські прикордонники з острова Зміїний виголосили у відповідь на пропозицію з російського крейсера "Москва" здатися.

До уваги читачів: випускає та продає поштову марку держпідприємство "Укрпошта". Редакція Delo.ua не купує та не продає їх.