Перепродати у 60-80 разів дорожче. На "руському військовому кораблі" люди заробляють тисячі

За один тиждень державна "Укрпошта" розпродала майже всі марки "Руській військовий корабель, йди нах..й!". Ще з середи, 20 квітня, їх вже не реалізовували через поштові відділення, окрім головного — на Майдані Незалежності.

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З огляду на шалений попит, оператор навіть наклав обмеження — продавати не більше п'яти листів (в одному листі шість марок) в одні руки.

Фото багатометрових черг біля центрального київського відділення відразу облетіли соцмережі. Як стверджують у розмові з нами професійні колекціонери-філателісти, такий ажіотаж за всю історію України став дійсно безпрецедентним. Такого попиту не було навіть на блоки чи марки, присвячені "Пам'яті героїв Небесної сотні".

Фото: Олександр Комаров

"Ті екземпляри, що у фізичному доступі, закінчились. Тих людей, які у вівторок стояли багато годин у чергах, ми внесли у список, і у середу з 13:00 до 15:00 продавали їм марки. Людей багато. І пояснити їм, що марок вже немає, вкрай складно", — каже у коментарі Delo.ua директорка з комунікацій та зв’язків з органами державної влади "Укрпошти" Юлія Василенко.

Фото: Олександр Комаров

Тих самих людей, яких внесли у списки, виявилось більше 1,5 тисячі.

У відділенні марку вже не купиш, але ще є шанс

Особливо охочим, кому не пощастило з відділеннями, з четверга дали останню можливість придбати ще решту 100 тисяч екземплярів через інтернет-магазин. Але і тут базу покупців обмежили. Як додає Юлія Василенко, у оператора був старий поштовий маркет, де зазвичай продавались марки, який чекав своєї черги на доопрацювання.

Але всі ті замовлення, що були зроблені у перший день на цьому маркеті, оператор скасував. Причина — в "Укрпошті" зафіксували масу спекуляцій. Люди брали по 30 тисяч марок в одні руки. Пані Василенко щиро зізнається, що керівництво оператора зробило помилку, не ввівши обмеження на продаж з самого початку. Хоча, на перший погляд, тираж в 1 млн екземплярів вражає.

"Зараз ми робимо під цю марку окремо сайт-вітрину, лендінг, на якому можна буде її купити, але вже в обмеженій кількості — до двох аркушів на даний момент. Ми забронювали під ці продажі більше 100 тисяч марок (близько 17 тисяч аркушів — Delo.ua). Люди зможуть зробити орієнтовно 8,5 тисячі замовлень", — говорить пані Василенко.

Посилання на цей лендінг "Укрпошта" відправить на вказані електронні адреси насамперед тим, хто зробив замовлення на маркеті, щоб бути коректними щодо клієнтів, які на старому маркеті пробилися першими. Ці покупці зможуть оновити свої замовлення, але вже в рамках, що існують.

"Далі ми дамо ці посилання усім іншим охочим, але марки тоді, очевидно, закінчаться за 5 хвилин. Ми зараз маємо пару рішень, аби задовольнити додатковий попит, не додруковуючи тираж саме цієї марки, але про це буде повідомлено згодом", — пояснює директорка з комунікацій та зв’язків з органами державної влади оператора.

Як заявляв сам голова компанії Ігор Смілянський, решту тиражу використають для офіційних делегацій, музейних фондів та наших міжнародних зобов’язань. Також кожен працівник "Укрпошти" зможе отримати по марці, а невелика частина буде виділена на підтримку маркетингових акцій з українськими виробниками та підприємцями.

Будуть чи не будуть додруковувати "Корабель"

У бесіді з нами Юлія Василенко щиро переконує, що тираж в 1 млн екземплярів таким і залишиться.

"Тираж марки 1 млн. Додруковувати її ми не будемо з філателістських міркувань, бо, як і в грошах, зі збільшенням тиражу втрачається цінність. Через шалений ажіотаж марки навіть не встигли доїхати до менших населених пунктів і зупинились на головпоштамтах областей", — запевняє вона.

Втім, як поясняє нам один із філателістів на анонімній основі, до заяв оператора про відмову від додаткового друку марок належить ставитись скептично.

"Укрпошта" потім ці тиражі, найімовірніше, додрукує. З рідкісними блоками оператор чинив так не раз. Звичайно, сьогодні вони про це не оголосять, бо ціна на перепродажі впаде. Бізнес є бізнес. Не секрет, що "Укрпошта" продає частину таких марок "своїм людям", через яких заробляє. Те ж стосується НБУ щодо випуску колекційних монет", — каже колекціонер.

За його словами, компанія просто створює штучний дефіцит, внаслідок чого ціна підстрибує, а потім дільці реалізують марки чи блоки, ділячись з компанією (блок з марок традиційно дорожчий, ніж та ж сукупність марок, але відірваних).

Для порівняння: "Укрпошта" встановила вартість блоку "Корабля" в 240 грн, але вже сьогодні на платформі OLX його часом перепродають за 15-20 тисяч грн. За лічені години об'яви зникають, оголошення стають недійсними.

Іншими словами, перепродати "Корабель" можна у 60-80 разів дорожче.

З комерційної точки зору "Укрпошту", підкреслює філателіст, зрозуміти можна. Між іншим, і так звані конверти першого дня так само будуть коштувати дорого — конверт, на якому поштова марка (зазвичай, пам'ятна) погашена у перший день її випуску.

"У багатьох західних країнах практика інша. Там перед випуском марок проводиться анонс, колекціонерів опитують, скільки екземплярів ті згодні купити. Випускають певну кількість блоків, що цілком би покрила попит колекціонерів, і невеликий об’єм зверху, щоб розпродати усім іншим. В Україні ж зовсім інші порядки. Тут попит створюється штучно. І марка тільки буде рости в ціні", — вважає він.

Коли стаття вже готувалася до виходу, стало відомо, що з 21 квітня відкривається продаж марок "Руський військовий корабель, йди нах..й!" в інтернет-магазині "Укрпошти". Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.