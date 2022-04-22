Росія змогла врятувати з затопленого крейсера "Москва" 58 людей із 510, — Данилов

Під час удару по крейсеру "Москва" на кораблі перебували 510 людей, з них, за українськими даними, росіяни змогли евакуювати лише 58 людей.

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Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов в інтерв'ю "Українській правді".

"Ми не можемо це стверджувати, але попередньо виходить, що так. Але вони це приховують. Усього було на крейсері 510 людей. Але якщо людини немає, нема кого ховати, не треба проводити якусь церемонію. Пропав безвісти, зник. Ось така політика у росіян", — зазначив Данилов.

Нагадаємо, 13 квітня Збройні сили України завдали двох ракетних ударів по ворожому крейсеру "Москва", після чого він затонув. Як пізніше з'ясувалося, це був саме той військовий корабель, до якого зверталися захисники острова Зміїний.

Кремль деякий час заперечував той факт, що "Москва" потонула, але згодом офіційно це визнав. Наразі флагман Чорноморського флоту РФ став підводною власністю України.