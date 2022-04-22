"Російський військовий корабель" став підводною власністю України — Міноборони

Ракетний крейсер "Москва", який був флагманом російського Чорноморського флоту, який було знищено ЗСУ, став власністю України.

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Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, корабель зареєстровано під номером 2064 у реєстрі підводної культурної спадщини.

"Ракетний крейсер "Москва" був флагманом російського флоту, а став номером 2064 у реєстрі підводної культурної спадщини України! За 80 миль від Одеси, знаменитим крейсером і найбільш затонулим об'єктом дна Чорного моря можна буде милуватися, особливо не занурюючись! Сліди людської діяльності на дні Чорного моря у межах економічної діяльності нашої держави є власністю України!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері 24 лютого 2022 року в Держприкордонслужбі заявили, що російські війська обстріляли острів Зміїний з крейсера "Москва" та атакували бойовою авіацією.

До цього ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників із вимогами здатися і отримував одну єдину правильну відповідь – здаватися ніхто не буде. При цьому українці двічі відбили атаки окупантів.

13 квітня Збройні сили України завдали двох ракетних ударів по ворожому крейсеру "Москва", після чого він затонув.

При цьому влада Росії не визнає, що флагман російського військового флоту був знищений українською армією, а стверджує, що на кораблі сталася пожежа.

Перед цим в Україні почали випускати поштові марки "Руський військовий корабель, йди…!"

Зокрема, "Укрпошта" за сім днів розпродала майже всі поштові марки "Руський військовий корабель, йди нах..й!", з 20 квітня їх більше не продають у поштових відділеннях.

А з 21 квітня продаж відкрили в інтернет-магазині державного поштового оператора України.