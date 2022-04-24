Опубліковано супутникові знімки місця затоплення російського крейсера "Москва"

Силует потопленого ракетного крейсера "Москва", флагмана Чорноморського флоту РФ, на дні Чорного моря виявили із супутника.

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Про це повідомляє радник міністра МВС Антон Геращенко.

"Виявлено точне місце затоплення російського флагмана "Москва". На знімку, зробленому радарним супутником однієї з країн НАТО, можна побачити місце забруднення моря поверхнево активними речовинами - паливом та оліями, якими вкрита поверхня моря над місцем аварії", - зазначив Геращенко.

Експерти Defence Express, спираючись на дані власних джерел, наводять точні координати затонулої "Москви" - 44 ° 56 'N 31 ° 44' E.

Корабель лежить на глибині 40-45 метрів за 75 кілометрів на південний захід від мису Тарханкут.

"Після нашої перемоги ця точка стане місцем паломництва дайверів з усього світу", - зазначив Геращенко.

Зазначимо, у Міністерстві оборони Росії заявляють, що на ракетному крейсері "Москва" загинула 1 особа і зникли безвісти 27 членів екіпажу.

При цьому в країні-агресорі не говорять про те, що корабель був уражений ракетами "Нептун", а лише заявляють про "пожежу".

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що, за словами матері одного з матросів затонулого судна, внаслідок інциденту загинули близько 40 людей, дуже багато поранених із відірваними кінцівками.

Під час удару по крейсеру "Москва" на кораблі перебували 510 людей, з них, за українськими даними, росіяни змогли евакуювати лише 58 людей.

Культову фразу про "російський військовий корабель" при атаці на острів Зміїний адресували саме крейсеру "Москва".

Інформація, що його вразили українськими ракетами "Нептун", надійшла 14 квітня від Оперативного командування "Південь".

Цікаво, що крейсер затонув того дня, що й горезвісний "Титанік".