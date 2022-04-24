Опубликованы спутниковые снимки места затопления российского крейсера "Москва"

Силуэт потопленного ракетного крейсера "Москва", флагмана Черноморского флота РФ, на дне Черного моря обнаружили со спутника.

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Об этом сообщает советник министра МВД Антон Геращенко.

"Обнаружено точное место затопления российского флагмана "Москва". На снимке, сделанном радарным спутником одной из стран НАТО, можно увидеть место загрязнения моря поверхностно активными веществами - топливом и маслами, которыми покрыта поверхность моря над местом крушения", - отметил Геращенко.

Эксперты Defence Express, опираясь на данные собственных источников, приводят точные координаты затонувшей "Москвы" - 44°56' N 31°44' E.

Корабль лежит на глубине 40-45 метров в 75 километрах юго-западнее мыса Тарханкут.

"После нашей победы, эта точка станет местом паломничества дайверов со всего мира", - отметил Геращенко.

Отметим, в Министерстве обороны России заявляют, что на ракетном крейсере "Москва" погиб 1 человек и пропали без вести 27 членов экипажа.

При этом в стране-агрессоре не говорят, о том, что корабль был поражен ракетами "Нептун", а только заявляют о "пожаре".

Отметим, ранее СМИ сообщали, что, по словам матери одного из матросов затонувшего судна, в результате инцидента погибли около 40 человек, очень много раненых с оторванными конечностями.

Во время удара по крейсеру "Москва" на корабле находились 510 человек, из них, по украинским данным, россияне смогли эвакуировать только 58 человек.

Культовую фразу о "русском военном корабле" при атаке на остров Змеиный адресовали именно крейсеру "Москва".

Информация о том, что его поразили украинскими ракетами "Нептун", поступила 14 апреля от Оперативного командования "Юг".

Занимательно, что крейсер затонул в тот день, что и пресловутый "Титаник".