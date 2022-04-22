В Укрпочте опубликуют еще тираж "Русского военного корабля", но с изменениями

Государственная "Укрпочта" анонсировала выпуск еще одной марки, связанной с "Русским военным кораблем", но с изменениями – "Русский военный корабль... ВСЕ" или "Russian Warship...DONE", - сообщил глава оператора Игорь Смелянский. Тираж марки составит 5 млн. экземпляров, а не 1 млн., как в первом случае.

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"В рамках этого блока представлена и первая марка серии, поэтому все желающие иметь этот символ истории наизусть для себя получат такую возможность (но не для отправки) и вторая – которую Вы можете присылать друзьям в Украине и за границу, да как она тоже будет иметь украинский и международный номинал", – сообщил он.

Судя по всему, такое решение в "Укрпочте" приняли не только из-за ажиотажа, который создала первая марка, но и из-за успехов на аукционах. Например, на благотворительном аукционе от "Prozorro.Продажи" известную украинскую марку "Русский военный корабель" продали за 5 млн грн. Все вырученные средства пошли на помощь вооруженным силам Украины.

Вниманию читателей! Редакция Delo.ua не реализует марку. С вопросами о ее приобретении обращайтесь в "Укрпочту".