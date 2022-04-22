"Укрпошта" продала на аукціоні марку "Русскій воєнний корабль" за 5 млн грн

На благодійному аукціоні від “Prozorro.Продажі” відому українську марку "Русскій воєнний корабль", випущену державною "Укрпоштою", продали за 5 млн грн, передає пресслужба оператора. Усі виручені кошти пішли на допомогу Збройним силам України.

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"Зрештою, саме завдяки подвигам ЗСУ, марка набула такої популярності й змогла зібрати мільйони. Дякуємо учасникам аукціону й особливо переможцю, що боровся за комплект з автографом до останнього. Ці зусилля були недаремними", – кажуть в "Укрпошті".

Нагадаємо, що лише за один тиждень "Укрпошта" розпродала майже всі марки "Русскій воєнний корабль, іді нах..й!". Ще з середи, 20 квітня, їх вже не реалізовували через поштові відділення, окрім головного — на Майдані Незалежності.

З огляду на шалений попит, оператор навіть наклав обмеження — продавати не більше п'яти листів (в одному листі шість марок) в одні руки.

До уваги читачів! Редакція Delo.ua не продає марку. З питаннями про її придбання звертайтесь до "Укрпошти".