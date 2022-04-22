"Укрпочта" смогла продать на аукционе марку "Русский военный корабль" за 5 млн грн

На благотворительном аукционе от “Prozorro.Продажи” известную украинскую марку "Русский военный корабль", выпущенную государственной "Укрпочтой", продали за 5 млн грн, передает пресс-служба оператора. Все вырученные средства пошли на помощь Вооруженным силам Украины.

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"В конце концов именно благодаря подвигам ВСУ марка приобрела такую популярность и смогла собрать миллионы. Спасибо участникам аукциона и особенно победителю, который боролся за комплект с автографом до последнего. Эти усилия были не зря", – говорят в "Укрпочте".

Напомним, что только за одну неделю "Укрпочта" распродала почти все марки "Русский военный корабль, иди нах..й!". Еще со среды, 20 апреля, их уже не реализовывали через почтовые отделения, кроме главного – на Майдане Незалежности.

Учитывая безумный спрос, оператор даже наложил ограничения - продавать не более пяти листов (в одном листе шесть марок) в одни руки.

Вниманию читателей! Редакция Delo.ua не реализует марку. С вопросами о ее приобретении обращайтесь в "Укрпочту".