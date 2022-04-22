В Укрпошті надрукують ще тираж "Русского воєнного корабля", але зі змінами

Державна "Укрпошта" анонсувала випуск ще однієї марки, пов’язаної з "Русским воєнним корабльом", але зі змінами – "Русскій воєнний корабль… ВСЬО" або "Russian Warship … DONE", – повідомив голова оператора Ігор Смілянський. Тираж марки складе 5 млн примірників, а не 1 млн, як у першому випадку.

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"В рамках цього блоку представлена і перша марка серії, тож всі, хто бажає мати цей символ історії напам’ять для себе, отримає таку можливість (але не для відправки) і друга – яку Ви можете надсилати друзям в Україні та за кордон, так як вона буде теж мати український та міжнародний номінал", – повідомив він.

Судячи з усього, таке рішення в "Укрпошті" прийняли не лише через ажіотаж, який створила перша марка, а й через успіхи на аукціонах. Наприклад, на благодійному аукціоні від “Prozorro.Продажі” відому українську марку "Русскій воєнний корабль" продали за 5 млн грн. Усі виручені кошти пішли на допомогу Збройним силам України.

До уваги читачів! Редакція Delo.ua не продає марку. З питаннями про її придбання звертайтесь до "Укрпошти".