Подоляк показал, что в России отвечают родителям пропавших членов экипажа крейсера "Москва"

Прокуратура страны-агрессора заявила отцу пропавшего на крейсере "Москва" срочника, что корабль не привлекался к "спецоперации", а сын просто “пропал без вести”.

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Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк и показал документ, поступивший родителям одного из срочников, служившего на крейсере "Москва".

"Один из главных российских пропагандистских мифов – "русские своих не бросают". Еще как бросают! Бросают, забывают, теряют, сжигают, вычеркивают из истории. Вот и отец срочника (!), который служил на крейсере "Москва", до сих пор не может узнать о судьбе сына. Один из тысяч брошенных", – написал Подоляк.

Он подчеркивает цинизм военных страны-агрессора.

"Не воевал, не погибал, просто исчез – разводят руками российские генералы, готовя к отправке в Украину новую партию смертников. Ни почестей, ни славы, ни выплат, ни медалей. Кто погиб, тот проиграл, кто выжил – остался калекой с клеймом позора на всю жизнь. Родина (РФ) бросит всегда", – отметил советник главы ОП.

Ранее россиянин Дмитрий Шкребец, сын которого Егор служил на затонувшем крейсере "Москва" и считается пропавшим без вести, опубликовал на своей странице "ВКонтакте" ответ Военной прокуратуры Черноморского флота РФ на его запрос.

"Проверка показала, что корабль, на котором проходил военную службу Шкребец Е.Д., не входил в территориальные воды Украины, а также не был включен в перечень соединений и воинских частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции", - говорится в опубликованном документе.

Там также сказано, что 13 апреля Егор Шкребец "пропал без вести во время чрезвычайного происшествия, повлекшего гибель корабля", после чего был "объявлен безвестно отсутствующим в военной части".

"Продолжаете врать. Главное - не останавливайтесь. Тем проще будет вас остановить, нелюди. Остров Змеиный - это не территориальные воды Украины, подонки?" - написал Дмитрий Шкребец.

Отметим, в Министерстве обороны России заявляют, что на ракетном крейсере "Москва" погиб 1 человек и пропали без вести 27 членов экипажа.

При этом в стране-агрессоре не говорят, о том, что корабль был поражен ракетами "Нептун", а только заявляют о "пожаре".

Отметим, ранее СМИ сообщали, что, по словам матери одного из матросов затонувшего судна, в результате инцидента погибли около 40 человек, очень много раненых с оторванными конечностями.

Во время удара по крейсеру "Москва" на корабле находились 510 человек, из них, по украинским данным, россияне смогли эвакуировать только 58 человек.